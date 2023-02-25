США запретили поставлять в Россию смартфоны дороже $300 и бытовую технику

США расширили экспортные ограничения для России и Беларуси, затрагивающие 276 позиций.

Ограничения касаются таких товаров, как холодильники стоимостью свыше $750, посудомоечные машины, электронные весы стоимостью свыше $100, принтеры стоимостью свыше $300, пылесосы со встроенным электродвигателем стоимостью свыше $100, микроволновые печи для домашнего использования, бытовые кофемашины, электрические тостеры, смартфоны стоимостью свыше $300, звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование.

Экспорт предметов роскоши в Россию был запрещен США в середине марта 2022 года. Для поставок товаров из перечня требуется лицензия, однако в общем случае ее получение будет отклонено. В то же время, существуют исключения.