Сразу три игры Fallout можно бесплатно забрать в EGS

В магазине Epic Games Store в рамках предновогодней акции с бесплатной раздачей игр можно забрать сразу три классические игры серии Fallout.

Список проектов выглядит так:

Эти игры можно забрать до 19:00 МСК 23 декабря. После этого ожидается появление новой игры, пока что там висит плашка «Тайная игра». При этом магазин будет раздавать новые игры каждый день до конца декабря.