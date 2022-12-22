Сразу три игры Fallout можно бесплатно забрать в EGS

В магазине Epic Games Store в рамках предновогодней акции с бесплатной раздачей игр можно забрать сразу три классические игры серии Fallout.
Список проектов выглядит так:
- Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game;
- Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game;
- Fallout Tactics: Brotherhood of Steel.
Эти игры можно забрать до 19:00 МСК 23 декабря. После этого ожидается появление новой игры, пока что там висит плашка «Тайная игра». При этом магазин будет раздавать новые игры каждый день до конца декабря.
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