Спин-офф «Ведьмака» вышел на iOS

Хорошая новость для обладателей iOS, которые любят позалипать в игры. «Кровная вражда: Ведьмак. Истории» уже доступна в App Store. Приобрести игру можно за 750 рублей. А вот обладателям устройств на базе Android придется немного подождать, ведь игра для их системы появится немного позже, но в этом году.

О самой игре можно сказать, что она задумывалась как отдельное сюжетное дополнение к «Гвинту». Затем, задумка была изменена и уже в конце 2018 года игра появилась в виде отдельной ролевой игры на основе ККИ. А вот релиз для обладателей ПК состоялся, но только в GOG.

Но и на этом все не закончилось. Разочаровавшись в эксклюзивности, «Кровная вражда: Ведьмак. Истории» появилась и в Steam. На данный момент игра также доступна на PS4 и Xbox One. Еще стоит отметить, что Switch-версия игры появилась в январе 2020 года. А вот продолжения мы вряд ли увидим, так как ее создатели не рассматривают такой возможности. Видимо, виной тому является слабые продажи игры.