Показаны качественные макеты iPhone 12

Ресурс MacRumors опубликовал подборку качественных фотографий и видеоролик, которые показывают качественные макеты iPhone 12. Это позволяет оценить их внешний вид до релиза конечных устройств. Как отмечается, такие макеты используют изготовители чехлов и прочих аксессуаров, так что их можно считать полноценными внешними копиями девайсов.

В этом году, как ожидается, компания Apple выпустит недорогой 5,4-дюймовый iPhone 12, более дешёвый 6,1-дюймовый iPhone 12 Max и 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro подороже, а также 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max. Кроме того, говорится о моделях с 4G, однако внешне это будут полные дубликаты iPhone 12 и iPhone 12 Max соответственно.

Все модели получат новый дизайн, который будет напоминать старые версии, а также iPad. Обещаны прямоугольные рамки и металлические корпуса — алюминий у младших моделей и сталь у старших.

Также заявлены тонкие рамки, двойные камеры у младших и тройные у старших моделей. Помимо этого, у Pro/ Pro Max обещаны датчики LiDAR, идентичные таковым в iPad Pro. Они нужны для приложений дополненной реальности, чтобы заменять глубину сцены.

Данных о стоимости пока нет, но очевидно, что новинки будут дорогими. Ведь они получат новейший процессор A14 Bionic, а компания наверняка захочет заработать на этом.