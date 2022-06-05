В Японии открылись продажи доступного Sony Xperia Ace III

В Японии начались продажи 5,5-дюймового Sony Xperia Ace III. Компактный смартфон предлагается за $255.

У смартфона ЖК-дисплей с защитой Gorilla glass Victus, разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. Процессором выступает простенький Snapdragon 480, но все равно это лучше, чем у его предшественника (Xperia Ace II был построен на MediaTek Helio P35).

Основная камера двойная — главный 13-мегапиксельный датчик + 2-мегапиксельный датчик глубины. У фронтальной камеры 5 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, объем оперативной памяти — 4 Гб, флеш-память — 64 Гб. Также есть стандартный разъем для наушников, сканер отпечатков пальцев и датчик NFC. В общем, дешево и сердито, ждем на глобальном рынке.

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