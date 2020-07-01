Sony выпустит PlayStation 5 в чёрном цвете
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Новости

Sony выпустит PlayStation 5 в чёрном цвете

На радость многих Sony может выпустить PlayStation 5 в чёрном цвете. Информация об этом появилась на одном из форумов в видео промо-изображения с ключевыми продуктами бренда.

На изображении отчётливо видна консоль в чёрном цвете и красными вставками. Хотя именно такое решение вызывает сомнения в достоверности информации. Ведь по логике, Sony должна использовать белые или синие вставки, чтобы не выбиться из фирменного стиля консоли.

  • Ps5 Black 1

PlayStaton 5 стала самой габаритной консолью Sony. Она получила процессор AMD Zen 2, видеокарту AMD RDNA 2 мощностью 10.28 терафлопса и SSD-накопитель, которые осуществляет загрузку игр в сотню раз быстрее предыдущего поколения.

Выход PlayStaton 5 запланирован на декабрь 2020 года.

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