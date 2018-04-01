Sony выпустит доступный смартфон на Snapdragon 765G

Sony планирует выпустить смартфон с новым чипсетом Snapdragon 765G. Платформу недавно представила компания Qualcomm, 765G является мощной системой для смартфонов среднего класса.

Судя по всему, Sony отчаянно борется за место на мобильном рынке. В этом году у компании были рекордно плохие продажи, ни одна из новинок не спала ситуации. Инсайдеры поговаривали, что производитель перестанет выпускать смартфоны. Но видимо, Sony еще не свыклась, что мобильный рынок — это нее.

Сейчас в Geekbench появилось устройство под кодовым названием K8220. У него 8 Гб оперативной памяти и Android 10 из коробки. Смартфону удалось набрать 465 баллов в одноядерном и 1757 баллов в многоядерном тесте.

Когда именно компания представит эту новинку неизвестно. Из ожидаемых релизов Sony есть только Xperia 3. Но этот смартфон получит топовый процессор Snapdragon 865 и 12 Гб оперативной памяти.