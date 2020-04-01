Sony выпустила новые телевизоры 4K и 8K

Sony представила новую линейку смарт-телевизоров состоящую из пяти моделей: Z8H, A8H, X9000H, X9500H и X8000H. Пока новинки представлены только в Китае.

Первая модель Sony Z8H оснащена LED-панелью и поддержкой разрешением 8K. На выбор две диагонали на 75 и 85 дюймов. Первый обойдётся покупателю в 7 060 долларов, а старшая в 11 295 долларов.

Модель попроще с OLED-панелью и разрешением 4K, идёт под номером Sony A8H. Остальные три модели X9500H, X9000H и X8000H имеют обычные LED-панели с аналогичным разрешением.

Все 5 телевизоров получили технологии улучшения качества изображения TRILUMOS, X-Reality Pro, X-Motion Clarity, а также поддержку по улучшению звука Dolby Vision и Dolby Digital Panorama Sound.

Цены следующие:

X9500H 55″ – $1 129;

X9500H 65″ – $1 835;

X9500H 75″ – $2 965;

X8000H 75″ – $1 412;

X8000H 85″ – $2 541.

Работа смарт-тв осуществляется через Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой Sony. В продажу новинки поступят с 26 апреля.