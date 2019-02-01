Sony выпустила более мощную версию флагмана Xperia 1 II

Компания Sony последнее время не так часто радует пользователей новыми смартфонами. В основном производитель рассчитывает на доминирование в наивысшем ценовом сегменте. Тем не менее, компания в феврале удосужилась выпустить Xperia 1 II. Прошло не так много времени, и на рынке готов появиться последователь, вернее, улучшенный вариант этого девайса.

Напомним, что оригинальная версия была наделена 8 ГБ ОЗУ, что для современных реалий уже не так и много. Новая версия будет содержать 12 ГБ ОЗУ и новый цвет корпуса – Frosted Black (матовый чёрный). Также стоит отметить, что производитель не будет привязывать новую модель смартфона к какому-либо оператору на мировом рынке. А вот японским пользователям при покупке смартфона придется все-таки выбирать одного из двух местных операторов.

Но до момента появления смартфона на рынке еще есть время, ведь Xperia 1 II поступит в продажу не ранее, чем 30 октября. Что касается стоимости, то производитель держит марку и предлагает устройство по цене в 1 170 долларов. Актуальная версия с 8 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ сейчас на российском рынке стоит 79 999 рублей.