Sony сообщила о росте продаж своих смартфонов
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Новости

Sony сообщила о росте продаж своих смартфонов

Мобильное подразделение Sony сообщило о росте продаж фирменных смартфонов. В отчёте за 2019 год говорится о реализации 1,3 миллиона гаджетов. Достижение не такое крупное на фоне Huawei и Samsung, которые реализовали 68,8 и 56 млн смартфонов за квартал, но всё-таки есть.

Кроме того, Sony увеличила спрос на датчики изображения. Прибыль от продажи сенсоров выросла на 62% или до 684 миллионов долларов.

Sony Xperia 5

Но вот продажи текущего поколения игровых консолей PlayStation 4 снизился из-за скоро выхода PlayStation 5. Однако выход последней могут перенести на фоне вспышки коронавируса.

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