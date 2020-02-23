Sony раскрыла характеристики PlayStation 5

Спустя два дня после озвучивание официальных характеристики Xbox Series X компания Sony выкатила свою артиллерию и поделилась новыми подробностями консоли грядущего поколения PlayStation 5.
Sony раскрыла характеристики и поведала о новых возможностях. В производительности PS5 пока оказалась значительно слабее Xbox Series X. Новая «Сонька» работает на уровне 10,3 терафлопс, а производительность Xbox Series X достигает 12 терафлопс.
Сравнительные характеристики консолей:
|PlayStation 5
|Xbox Series X
|Процессор
|8 ядер, 3,5 ГГц, модифицированная архитектура AMD Zen 2
|8 ядер, 3,8 ГГц, модифицированная архитектура AMD Zen 2
|Графика
|10,28 терафлопс, 38 исполнительных блоков, 2,23 ГГц, модифицированная архитектура AMD RDNA 2
|12 терафлопс, 52 исполнительных блока, 1,825 ГГц, модифицированная архитектура AMD RDNA 2
|Оперативная память
|16 ГБ, GDDR6
|16 ГБ, GDDR6
|Постоянная память
|825 ГБ, NVMe SSD
|1 ТБ, модифицированный NVMe SSD
|Скорость памяти
|5,5 Гбит/с
|2,4 Гбит/с
Но отличает PS5 от Xbox значительная скорость SSD-накопителя, который позволит создавать новые локации и уровни в играх без предварительной загрузки. Основной упор сделан именно на это.
К сожалению, Sony не решилась показать дизайн и геймпад PlayStation 5. Поэтому обычному пользователю навряд ли будет интересна сегодняшняя презентация.
Появление PlayStation 5 в продаже запланировано на конец 2020 года. Стоимость остаётся неизвестной.
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