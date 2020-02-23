Sony раскрыла характеристики PlayStation 5

Спустя два дня после озвучивание официальных характеристики Xbox Series X компания Sony выкатила свою артиллерию и поделилась новыми подробностями консоли грядущего поколения PlayStation 5.

Sony раскрыла характеристики и поведала о новых возможностях. В производительности PS5 пока оказалась значительно слабее Xbox Series X. Новая «Сонька» работает на уровне 10,3 терафлопс, а производительность Xbox Series X достигает 12 терафлопс.

Сравнительные характеристики консолей:

PlayStation 5 Xbox Series X Процессор 8 ядер, 3,5 ГГц, модифицированная архитектура AMD Zen 2 8 ядер, 3,8 ГГц, модифицированная архитектура AMD Zen 2 Графика 10,28 терафлопс, 38 исполнительных блоков, 2,23 ГГц, модифицированная архитектура AMD RDNA 2 12 терафлопс, 52 исполнительных блока, 1,825 ГГц, модифицированная архитектура AMD RDNA 2 Оперативная память 16 ГБ, GDDR6 16 ГБ, GDDR6 Постоянная память 825 ГБ, NVMe SSD 1 ТБ, модифицированный NVMe SSD Скорость памяти 5,5 Гбит/с 2,4 Гбит/с

Но отличает PS5 от Xbox значительная скорость SSD-накопителя, который позволит создавать новые локации и уровни в играх без предварительной загрузки. Основной упор сделан именно на это.

К сожалению, Sony не решилась показать дизайн и геймпад PlayStation 5. Поэтому обычному пользователю навряд ли будет интересна сегодняшняя презентация.

Появление PlayStation 5 в продаже запланировано на конец 2020 года. Стоимость остаётся неизвестной.