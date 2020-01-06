Sony представила свой первые электромобиль Vision-S

На проходящей CES 2020, компания Sony представила свой первый электрический автомобиль. Модель под названием Vision-S имеет схожие черты Tesla и Porsche, а также минимум кнопок. Управлением происходит через встроенные сенсорные дисплеи.

Автомобиль получил два двигателя общей мощностью 200 кВт или 272 л.c. Разгон до 100 км/ч достигается за 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.

Vision-S обладает 360-градусной аудиосистемой и 33 датчиками, последние разработаны для автопилота. Платформа автомобиля создана компанией Magna. Кроме того, есть комплектующие от NVIDIA, BlackBerry, Qualcomm и Bosch.









Пока неизвестно, будет ли автомобиль Vision-S выпущен в серийное производство или останется в виде концепта.