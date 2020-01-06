Sony представила свой первые электромобиль Vision-S
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Sony представила свой первые электромобиль Vision-S

На проходящей CES 2020, компания Sony представила свой первый электрический автомобиль. Модель под названием Vision-S имеет схожие черты Tesla и Porsche, а также минимум кнопок. Управлением происходит через встроенные сенсорные дисплеи.

  • Vision S 10
  • Vision S 11

Автомобиль получил два двигателя общей мощностью 200 кВт или 272 л.c. Разгон до 100 км/ч достигается за 4,8 секунды, а максимальная скорость составляет 240 км/ч.

  • Vision S 9
  • Vision S 8
  • Vision S 7
  • Vision S 6
  • Vision S 5

Vision-S обладает 360-градусной аудиосистемой и 33 датчиками, последние разработаны для автопилота. Платформа автомобиля создана компанией Magna. Кроме того, есть комплектующие от NVIDIA, BlackBerry, Qualcomm и Bosch.

  • Vision S 4
  • Vision S 3
  • Vision S 2
  • Sony Vision S 1

Пока неизвестно, будет ли автомобиль Vision-S выпущен в серийное производство или останется в виде концепта.

Подпишитесь на The GEEK в Telegram

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить