«Sony откровенно лжет»: Xperia 1 VIII оказался толще, чем было заявлено

Известный инсайдер OnLeaks уличил Sony во лжи в характеристиках нового флагманского смартфона Xperia 1 VIII, который дебютировал на прошлой неделе.

Так, производитель заявляет толщину корпуса на уровне 8,3 мм. Однако замер электронным штангенциркулем показал иной результат — 8,59 мм. Ровно о таких габаритах и заявлял OnLeaks еще до официального анонса Xperia 1 VIII.

Разница составляет примерно 0,3 мм, что на практике выглядит незначительно, но в сегменте флагманских устройств, где внимание уделяется каждой доле миллиметра, может восприниматься как заметное отклонение.

«Не спрашивайте почему, но Sony откровенно лжет о толщине Xperia 1 VIII. На своем сайте Sony заявляет 8,3 мм, хотя — как я и сообщил еще до официального запуска — реальная толщина Xperia 1 VIII составляет 8,59 мм…», — OnLeaks.

Пока Sony никак не комментировала эту информацию.