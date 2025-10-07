Этот день настал: Sony перестала класть зарядные USB-кабели в комплект к смартфонам | The GEEK
Этот день настал: Sony перестала класть зарядные USB-кабели в комплект к смартфонам

Тренд может закрепиться и среди других производителей.

Sony стала первой крупной компанией, которая представила смартфон Xperia 10 VII без зарядного кабеля USB-C в комплекте. Об этом сообщил пользователь Reddit под ником Brick_Fish, опубликовавший фото комплектации.

Вместе с Sony Xperia 10 VII идет только документация — без зарядного адаптера и кабеля.

Ранее компании постепенно отказывались от зарядных блоков в комплекте. Первой такой шаг сделала Apple в 2020 году, выпустив iPhone 12 без адаптера питания. Со временем примеру последовали и другие производители.

Теперь, судя по всему, настала очередь Sony сделать следующий шаг — убрать из коробки даже кабель. Этот тренд может закрепиться и среди других производителей, которые стремятся снизить количество отходов и себестоимость упаковки.

Стоит отметить, что Apple уже перестала комплектовать кабелем свои новые AirPods 4 и AirPods Pro 3. Со временем подобная практика может распространиться и на будущие модели iPhone.

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
