Стало известно, сколько ОЗУ получит PlayStation 6

Консоль Sony PlayStation 6 получит 30 ГБ оперативной памяти. Это почти в два раза больше, чем PlayStation 5 и 5 Pro. Об этом рассказал авторитетный инсайдер под ником «Kepler_L2».

По его данным, память будет GDDR7 с частотой 32 ГГц. Она разделена на 10 блоков по 3 ГБ каждый. Шина памяти будет урезана с 256 до 160 бит. Но за счёт высокой скорости консоль всё равно получит значительный прирост пропускной способности — примерно 640 ГБ/с вместо текущих 576 ГБ/с.

Что касается портативной PlayStation под кодовым названием Canis, то она получит 24 ГБ памяти LPDDR5X, уточнил инсайдер.