Sony готовит компактный смартфон Xperia Ace IV

Sony выпустит компактный Xperia Ace IV. Ожидается, что этот смартфон станет последним поколением в линейке Xperia Ace. Также предполагается, что новинка будет доступна за пределами Японии под другим названием.

Sony Xperia Ace IV наделят 5,5-дюймовым OLED дисплеем с разрешением 2520 х 1080 пикселей. Внутри будет установлен процессор Snapdragon 4 Gen 1, который на 15% быстрее по CPU и на 10%. Базовая версия получит 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Емкость аккумулятора составит 4500 мА·ч. Также известно, что у смартфона будет быстрая зарядка на 18 Вт.

Представить компактный Xperia Ace IV должны в следующем году.