Snapdragon 8 Gen 2 может получить иную конфигурацию ядер, чем говорилось ранее

Ранние слухи утверждали, что грядущий процессор Snapdragon 8 Gen 2 будет использовать невиданную ранее конфигурацию ядер. Речь идёт о схеме 1 + 2 + 2 + 3. Однако теперь сообщается, что схема будет выглядеть как 1 + 4 + 3, в ней обещаны 4 высокопроизводительных ядра Gold.

Как заявил разработчик Куба Войцеховский, вместо комбинации двух ядер Cortex-A710 и двух ядер Cortex-A715 Snapdragon 8 Gen 2 получит четыре ядра Cortex-A715. Ведь A715 превосходит показатели A710.

Также в конфигурации будет одно сверхмощное ядро Cortex-X3 и три энергоэффективных Cortex-A510. По мнению Войцеховского, это позволит Snapdragon 8 Gen 2 противостоять конкурентам в лице Dimensity 9200 от MediaTek и A16 от Apple.

Отметим, что Snapdragon 8 Gen 2 приписывают 4-нанометрвоый техпроцесс TSMC, что даст до 20% роста производительности по сравнению с Snapdragon 8 Plus Gen 1 при той же энергоэффективности.

Как ожидается, новинку покажут в начале декабря.