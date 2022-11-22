Смартфоны серии Oppo Reno 9 получат по 16 Гб оперативной памяти

До анонса линейки Oppo Reno 9 осталось всего два дня, поэтому компания начала активно тизерить и публиковать информацию об устройстве.

Сейчас компания подтвердила процессор Snapdragon 8 + Gen 1 в серии Reno 9. Всего ожидается три новинки: Reno 9, Reno 9 Pro и Reno 9 Pro+. Также производитель рассказал, что смартфоны получат по 16 Гб оперативной LPDDR5 и 512 ГБ памяти UFS3.1. А также Android 13 из коробки и новую оболочку ColorOS 13.

Также сегодня появились примеры фотографий, сделанных на камеру Oppo Reno 9 Pro+: