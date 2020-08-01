Смартфоны Huawei и Honor перестанут получать обновления ПО

К сожалению, Huawei продолжает лихорадить от действий США. Как мы знаем, китайскому производителю запрещено сотрудничать с американскими компаниями еще с мая 2019 года. Но на этот период представители Huawei и американские регулирующие органы подписали временный договор, то есть лицензию, которая давала возможность обладателям мобильных устройств Huawei получать обновления безопасности. К сожалению, время вышло, и теперь ни о каких обновлениях безопасности не идет даже и речи.

Почему? Неужели нельзя договориться? Можно, но пока ни одна из сторон не отличается активностью. Представители Huawei знают, что американские регуляторы не пойдут с ними на очередную сделку. А для чего им это делать? Ведь по сути, временный договор был сделан исключительно для американской стороны, точнее для их компаний, которые вынуждены были искать замену в лице телекоммуникационных компаний. А обновления безопасности для обладателей устройств Huawei – это всего лишь бонус, который уже закончился.

Чем все это может грозить пользователям, у которых есть устройства от Huawei? Скажем сразу, что речь обо всех смартфонах не идет. В большей степени это касается старых моделей, вот именно они не будут получать обновлений безопасности. Но не это самое страшное. Без поступления обновлений безопасности, устройства не будут проходить аттестацию SafetyNet. То есть обладатели таких устройств лишатся возможности использовать банковские и платежные приложения. Кроме того, такая участь ждет и некоторые игры.