Смартфон Xiaomi Civi показали на фото и видео

В понедельник, 27 сентября, в Китае компания Xiaomi представит новый смартфон Civi, который позиционируется в качестве замены CC9 и CC9 Pro. И вот до анонса в сети появились фото и видео новинки.

Судя по изображениям, новинка получит довольно крупную камеру. Утверждается, что основной сенсор там будет иметь модуль на 64 МП, а также пару дополнительных сенсоров с телеобъективом и со сверхширокоугольным датчиком.

Отметим, что новинка получит также изогнутый дисплей с врезанной по центру фронтальной камерой, одиночный динамик, порт USB-C и, скорее всего, сканер отпечатка в экране. Это указывает, что там будет матрица AMOLED с частотой 90 Гц.

Внутри будет установлен процессор Qualcomm Snapdragon 778G. Данных об объёмах памяти пока нет, но можно предположить, что показатель составит 6/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ постоянной памяти.

Как ожидается, за пределами Китая новинка будет стоить свыше 300-400 долларов (на домашнем рынке — как раз 300-400). Что касается названия, то смартфон может получить индекс Mi Note 11 или Mi Note 11 Pro.