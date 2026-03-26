Смартфон размером с ладонь: показали необычный Frog RS1

Китайская Shenzhen Frog Technology представила необычный смартфон Frog RS1 с экспериментальным форм-фактором.

Устройство выполнено в виде двух квадратных модулей, соединённых шарниром с поворотом на 180 градусов. В одной части расположен сенсорный экран диагональю 3,4 дюйма, во второй — сменный блок.

В зависимости от конфигурации это может быть физическая клавиатура с отдельными кнопками для мессенджеров или компактный геймпад.

Производитель делает ставку на компактность и альтернативный способ взаимодействия со смартфоном. При этом из-за небольшого экрана и нестандартной формы могут возникнуть ограничения в работе приложений.

Подробные характеристики устройства пока не раскрываются. Также неизвестны цена и сроки выхода.

Не исключено, что Frog RS1 останется концептом или выйдет ограниченным тиражом под другим брендом.