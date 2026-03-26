Смартфон размером с ладонь: показали необычный Frog RS1 | The GEEK
Новости

Смартфон размером с ладонь: показали необычный Frog RS1

Frog RS1 получил компактный экран и поворотный модуль с клавиатурой или геймпадом.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:33

Китайская Shenzhen Frog Technology представила необычный смартфон Frog RS1 с экспериментальным форм-фактором.

Устройство выполнено в виде двух квадратных модулей, соединённых шарниром с поворотом на 180 градусов. В одной части расположен сенсорный экран диагональю 3,4 дюйма, во второй — сменный блок.

В зависимости от конфигурации это может быть физическая клавиатура с отдельными кнопками для мессенджеров или компактный геймпад.

Производитель делает ставку на компактность и альтернативный способ взаимодействия со смартфоном. При этом из-за небольшого экрана и нестандартной формы могут возникнуть ограничения в работе приложений.

Подробные характеристики устройства пока не раскрываются. Также неизвестны цена и сроки выхода.

Не исключено, что Frog RS1 останется концептом или выйдет ограниченным тиражом под другим брендом.

id·222551·20260326_1033
Читайте также
Продажи доступного смартфона TECNO CAMON 50 стартовали в России
TECNO

Продажи доступного смартфона TECNO CAMON 50 стартовали в России

Большой экран 144 Гц, батарея на 6500 мАч, IP69K/IP69/IP68, куча расцветок и более 80 ИИ-функций.
Среднебюджетный Samsung Galaxy A57 вышел в России
Galaxy A57

Среднебюджетный Samsung Galaxy A57 вышел в России

Дороже, чем в США и Европе.
Samsung представила среднебюджетные Galaxy A37 и Galaxy A57
Galaxy A37

Samsung представила среднебюджетные Galaxy A37 и Galaxy A57

Изменений по минимуму, но цены стали выше.
Представлен OnePlus 15T: компактный флагман с батареей 7500 мАч и Android 16
OnePlus

Представлен OnePlus 15T: компактный флагман с батареей 7500 мАч и Android 16

Топовая начинка в компактном корпусе.
Ещё по теме
OnePlus Nord 6 получил официальную дату выхода

Стартовал прием заявок на конкурс мобильной фотографии HUAWEI XMAGE Awards 2026

Samsung Galaxy S26 научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

Продажи Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+ стартовали в России

Honor 600 и 600 Pro слили до анонса: 200 Мп и огромная батарея

Что известно о Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57: дизайн, характеристики и цены

Дизайн Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37 раскрыты официальными рендерами

Samsung заплатит владельцам Galaxy S22 за скрытое ограничение мощности

Смартфон TECNO SPARK Go 3 с экраном 120 Гц вышел в России по цене от 7 999 рублей

Батарея как у пауэрбанка: iQOO показала смартфон Z11 с 9020 мА·ч

Vivo X300 Ultra и X300s получили дату выхода

OnePlus 15T показали до анонса вместе с новой магнитной линейкой

Vivo X300s показали до анонса: 7100 мА·ч, 200 Мп и Dimensity 9500

Honor готовит «убийцу флагманов» в компактном корпусе

Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  2. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры

  4. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  5. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры
Смотреть все обзоры