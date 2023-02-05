Смартфон OnePlus Ace 2 получит внешний кулер на 27 Вт

До презентации смартфона OnePlus Ace 2 (он же OnePlus 11R) осталось несколько дней. И вот в сети появились новые данные о нём. Предполагается, что этот смартфон получит поддержку 5G с двух SIM-карт, Bluetooth 5.3 и многофункциональный модуль NFC.

Также для смартфона выпустят фирменный подключаемый кулер мощностью в 27 Вт. Этот вентилятор предназначен для охлаждения устройства во время игр. Цена составит $30, а другие данные озвучат 7 февраля, в день официальной презентации.

Что касается самого OnePlus Ace 2, то смартфон получит однокристальную систему Snapdragon 8 Plus Gen 1, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, загнутый на боковые грани экран китайского производства разрешением 1,5K, камеру на 50 МП и батарею ёмкостью 5000 мА•ч.