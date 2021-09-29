Камеру Яндекса научили распознавать автомобили, еду и решать уравнения

Встроенная смарт-камера в фирменном приложении Яндекса, стала заметно лучше. Её научили показывать информацию о количестве белков, жиров и углеводов в чипсах, что за необычный автомобиль припаркован у дома или как решить квадратное уравнение — для этого достаточно навести на них камеру или сфотографировать.

Ресторанные блюда распознавать пока не научили. Новая функция работает с простыми продуктами типа яблок или сырков. Находятся они в упаковке или нет – всё равно.

При наведении камеры на автомобиль можно узнать производителя, модель, а также технических характеристики включая мощность, максимальную скорость и расход топлива.

Школьники и студенты могут найти решения линейных и квадратных уравнений. Камера отобразит порядок действий и найдет обучающие видео, которые подробно объясняют решение задач.

Умная камера была запущена весной этого года. Она умеет также сканировать документы, переводить текст и распознавать предметы. Камера доступна в приложении Яндекс для iOS и Android.