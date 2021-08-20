Смарт-браслет Huawei Band 6 Pro со встроенным градусником вышел в продажу

В Китае стартовали продажи смарт-браслета Huawei Band 6 Pro. Его особенность во встроенном градуснике, который способен измерить температуру своего владельцы.

Новинка оснащена 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 368 х 194 пикселя. Корпус, как и в младшей модели состоит из пластика. В качестве дополнительных датчиков используются сенсоры для измерения пульса и уровня кислорода в крови.

Кроме его отличительной особенности в виде градусника, он обладает стандартным набором. Гаджет имеет 96 спортивных программ, модуль NFC и защиту от попадания влаги.

В Китае цена Huawei Band 6 Pro составляет всего $70 (около 5 тысяч рублей). Дата выхода европейской версии пока неизвестна.