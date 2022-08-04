Скругленные OPPO Watch 3 показали на изображениях

В самое ближайшее время компания OPPO представит свои новые смарт-часы OPPO Watch 3. Продемонстрировать их внешний вид поспешил инсайдер Digital Chat Station.

Сюда по изображениям, новинка получит скруглённый 1,91″ дисплей с минимальными рамками вокруг. Ремешки будут крепиться за корпусом устройства и по всей видимости на конструкцию, которая используется в Xiaomi Smart Band 7 Pro. На выбор покупателя будет два варианта: классический или черный силиконовый ремешок для спорта. Другие характеристики станут известны после презентации.

Анонс OPPO Watch 3 ожидается 10 августа, но пока эту информацию официально не подтверждают.

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