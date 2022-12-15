Скоро могут выпустить новую PlayStation 5

Но это не та консоль, которую все ждут.

Инсайдер Том Хендерсон сообщил, что обновлённая версия PlayStation 5 может выйти раньше, чем планировалось. По его словам, разработчики уже получили тестовые комплекты, причём они работают без проблем.

Официальный анонс, по словам инсайдера, может состояться в ближайшее время. Хоря ранее говорилось, что релиз запланирован лишь на 2024 год.

Пока что неясно, что это за модель, но явно речь идёт не о PlayStation 5 Pro. Вероятно, это та самая обновлённая версия с подключаемым дисководом и чуть более новым процессором. Также новинка получит изменённый дизайн, но радикальных обновления пока не ожидается.

Стоимость пока неизвестна, но, возможно, новая консоль будет дороже нынешней.