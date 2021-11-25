Новая версия Skoda Karoq появится в России

В феврале прошлого года кроссовер Skoda Karoq появился в продаже в России. А его обновлённая версия ожидается уже в первом квартале 2022 года. Презентацию же проведут на будущей неделе, 30 ноября, где покажут, кроме прочего, дизайн и расскажут все особенности.

Базовая версия этого года укомплектована 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с., 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатым автоматом. Есть также версия на 1,4 литра с турбиной и мощностью в 150 л.с. У этой версии 8-ступенчатый автомат или роботизированная 7-ступенчатая DSG (только в полноприводной версии).

Цены на новую модель не сообщаются, однако оригинальная версия стоит от 1 641 000 рублей до 2 154 000 рублей в зависимости от комплектации и других показателей. Очевидно, что новинка будет дороже.

Следует отметить, что по итогам десяти месяцев 2021 года продажи Skoda Karoq в России выросли на 34% и составили 16 184 автомобиля.