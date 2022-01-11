Складной смартфон Google Pipit засветился в сети

В сети появились новые данные о складном смартфоне Google Pixel. В ранних утечках он фигурировал под названием Pixel Fold, но теперь говорится о Google Pipit. Данные о нём нашлись в базе популярного тестового приложения Geekbench.

Судя по утечке, смартфон оснащён однокристальной системой Google Tensor с двумя ядрами на 2,8 ГГц, двумя на 2,25 ГГц и четырьмя с тактовой частотой 1,8 ГГц. За графику отвечает ускоритель Mali G78.

Другие спецификаций включают в себя 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ постоянной. В качестве ОС заявлена Android 12. Как ожидается, новинку могут выпустить в этом году, но точных сроков пока нет.

Ранее, напомним, компания Honor представила первый складной смартфон Magic V.