Honor представила первый складной смартфон Magic V

Китайский бренд Honor официально представил первый складной смартфон — Magic V. Он построен на топовом процессоре Snapdragon 8 Gen 1 и оснащён тремя камерами по 50 МП каждая.

Внешний экран получил диагональ 6,45 дюйма с разрешением 2560×1080 пикселей и яркостью в 1000 нит. Частота обновления — 120 Гц. Внутренний имеет разрешение 2272×1984 точек, диагональ 7,9 дюйма и яркость 800 нит. Оба экрана — OLED.

Смартфон получил селфи-камеру на 42 МП, 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ постоянной. Ёмкость батареи составляет 4750 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт, до 50% заряжается за 15 минут.

Есть динамики с поддержкой DTS Audio, разъем USB-C и модуль NFC для бесконтактных платежей. ОС — Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6. Старт продаж в Китае запланирован на 18 января по цене около 117 800 рублей и 129 550 рублей по курсу.