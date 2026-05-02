Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на май 2026

Актуальные промокоды на полихромы и другие ценные ресурсы.

Редакция The GEEK сегодня в 12:00

Zenless Zone Zero (ZZZ) — популярная ролевая игра в жанре городского фэнтези от HoYoverse. В мае 2026 года игроки могут активировать рабочие промокоды и получить в Зенлес Зоне Зиро полихромы, источники питания амплификатора и другие ценные ресурсы.

Промокоды Zenless Zone Zero на май 2026

  • ZZZCuteness — ресурсы.
  • ZZZ28HERO — 60 полихромов.
  • ZZZ27CHAMPION — 60 полихромов.
  • ZENLESSGIFT — 50 полихромов, 2 журнала специалиста, 3 источника питания амплификатора, 1 алгоритмический модуль банбу.

Важно: промокоды в ZZZ могут иметь ограниченный срок действия. Если у вас не получается активировать один из вышеперечисленных промокодов, то попробуйте другой.

Куда вводить промокоды в Zenless Zone Zero

Через официальный сайт:

  1. Откройте страницу для ввода промокодов.
  2. Авторизуйтесь в аккаунте HoYoverse.
  3. Выберите игровой сервер и проверьте ник персонажа.
  4. Вставьте промокод без лишних символов.
  5. Заберите награды из внутриигровой почты.

В игре (на смартфоне, ПК или консоли):

  1. Откройте главное меню и перейдите в раздел «Больше».
  2. Выберите пункт «Промокод» и ведите/вставьте код.
  3. Нажмите «Обменять».
  4. Откройте почту и заберите вознаграждение.

Добавьте эту страницу в закладки, чтобы следить за обновлениями — мы будем регулярно публиковать новые промокоды для Zenless Zone Zero!

