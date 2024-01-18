Шедеврум от Яндекса вошел в тройку ведущих приложений мира с генеративным ИИ

Аналитическая компания Data.ai представила результаты своего ежегодного исследования глобального рынка мобильных приложений. В рамках этого исследования приложение “Шедеврум” заняло третью строчку с итоговой оценкой в 95 баллов из 100.

Для формирования рейтинга использовалась собственная метрика Data.ai, учитывающая три ключевых параметра: количество загрузок и пользователей, вовлеченность аудитории и оценки пользователей. Алгоритмы искусственного интеллекта Data.ai выставляют от 1 до 100 баллов по каждому параметру и формируют среднюю оценку, которая становится основой для ранжирования приложений.