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Шедеврум от Яндекса вошел в тройку ведущих приложений мира с генеративным ИИ

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Валентин Снежин сегодня в 17:21

Аналитическая компания Data.ai представила результаты своего ежегодного исследования глобального рынка мобильных приложений. В рамках этого исследования приложение “Шедеврум” заняло третью строчку с итоговой оценкой в 95 баллов из 100.

Для формирования рейтинга использовалась собственная метрика Data.ai, учитывающая три ключевых параметра: количество загрузок и пользователей, вовлеченность аудитории и оценки пользователей. Алгоритмы искусственного интеллекта Data.ai выставляют от 1 до 100 баллов по каждому параметру и формируют среднюю оценку, которая становится основой для ранжирования приложений.

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Источник:
Яндекс
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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