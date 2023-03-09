Сервисы Яндекс Go и Uber терпят сбой

Сервисы Яндекс Go и Uber внезапно перестали работать. Также невозможно заказать продукты из сервиса «Лавка».

Проблема наблюдается по всей России. Официальные представители компании пока не прокомментировала ситуацию.

Обновление 16:36 по МСК

Официальный комментарий пресс-службы Яндекс:

Наши специалисты восстановили доступ к Яндекс Go – сейчас снова можно заказать такси и еду. Мы понимаем, что многие столкнулись с трудностями оформления заказа и приносим свои извинения за неудобства. Партнерам будут оказаны меры поддержки в связи с временной недоступностью сервиса.