Сервис Tinkoff Pay теперь доступен для карт «Тинькофф Джуниор»

Пользователи дебетовых детских карт «Тинькофф Джуниор» теперь могут использовать сервис Tinkoff Pay. Оплата офлайн-покупок пройдет везде, где принимается бесконтактная: в магазинах или транспорте. Для этого достаточно поднести смартфон с включенным экраном к терминалу — никакая карта с собой не понадобится.

Сервис Tinkoff Pay работает исключительно на устройствах с ОС Android. Причем, изначально нужно привязать его к карте «Тинькофф Джуниор» через приложение банка. Если же у ребенка смартфон Apple, то можно использовать альтернативу — платежный стикер.

Для заказа стикера необходимо зайти в мобильное приложение или личный кабинет на официальном сайте. Стоимость фиксированная — 700₽. Но учтите, он считается дополнительной картой к «Тинькофф Джуниор». Сначала придется оформить ее.