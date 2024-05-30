Новости

Сервис Tinkoff Pay теперь доступен для карт «Тинькофф Джуниор»

Фото аватара
Иван Гвоздь сегодня в 12:06

Пользователи дебетовых детских карт «Тинькофф Джуниор» теперь могут использовать сервис Tinkoff Pay. Оплата офлайн-покупок пройдет везде, где принимается бесконтактная: в магазинах или транспорте. Для этого достаточно поднести смартфон с включенным экраном к терминалу — никакая карта с собой не понадобится.

Сервис Tinkoff Pay работает исключительно на устройствах с ОС Android. Причем, изначально нужно привязать его к карте «Тинькофф Джуниор» через приложение банка. Если же у ребенка смартфон Apple, то можно использовать альтернативу — платежный стикер.

Для заказа стикера необходимо зайти в мобильное приложение или личный кабинет на официальном сайте. Стоимость фиксированная — 700₽. Но учтите, он считается дополнительной картой к «Тинькофф Джуниор». Сначала придется оформить ее.

👍 Хочешь больше? Подписывайся на The GEEK в Телеграм и VK

Теги: 
Источник:
Тинькофф
Подписаться
Уведомить о
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной

Обзоры на The GEEK