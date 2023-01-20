Серия realme 10 Pro с изогнутым 120 Гц дисплеем едет в Россию

Бренд realme рассказал о скором выходе в России серии смартфонов realme 10 Pro. Старшая модель станет первой в своем ценовом сегменте устройством с изогнутым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Для создания такого дисплея компания инвестировала около 15 млн. долларов (~1 млрд. руб.) в опытно-конструкторские работы.

Модели серии realme 10 Pro являются основными смартфонами среднего ценового сегмента. Они создаются по принципу доступных флагманских технологий и дизайна для широкого круга пользователей.

Презентация новинок для российского рынка состоится 7 февраля.