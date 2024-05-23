Серия realme 12 поступила в продажу в России

В России стартовали продажи серии смартфонов realme 12, в которую вошли модели realme 12+ 5G и realme 12 5G. Как и старшие модели (realme 12 Pro и realme 12 Pro+), смартфоны realme 12 отличаются продвинутыми камерами.

Модель realme 12+ 5G получила первый в сегменте сенсор Sony LYT-600 50 Мп с 2Х внутрисенсорным зумом и оптической стабилизацией, а realme 12 5G — камеру с высоким разрешением 108 Мп и 3X внутрисенсорным зумом.

Realme 12+ 5G оснащён AMOLED дисплеем с диагональю 6,67 дюйма и частотой 120 Гц, “сердцем” выступает чипсет MediaTek Dimensity 7050.

оснащён AMOLED дисплеем с диагональю 6,67 дюйма и частотой 120 Гц, “сердцем” выступает чипсет MediaTek Dimensity 7050. Младшая модель realme 12 5G обладает 6.72-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400×1080 и пиковой яркостью 950 нит. За производительность отвечает энергоэффективный чипсет MediaTek Dimensity 6100+ с 8 ГБ ОЗУ и возможностью расширения до 16 ГБ при помощи флеш-памяти.

Дизайн устройств серии realme 12 выполнен в стиле премиальных часов: градиентная текстура на защитном стекле камеры выглядит как полированный циферблат часов, а металлическая отделка на задней панели похожа на часовой браслет.

realme 12

Кроме того, корпус смартфона имеет полированное PVD-покрытие, имитирующее металлическую рамку часов. Кроме того, смартфоны серии realme 12 имеют защитой от брызг и пыли по стандарту IP54.

Цены realme 12 в России

Realme 12+ 5G доступен в цветах «‎Зеленый малахит» и «Бежевый песок»‎.

realme 12+ 5G в конфигурации 8+256 ГБ — от 29 999 руб.

realme 12+ 5G в конфигурации 12+512 ГБ — от 34 999 руб.

Realme 12 5G доступен в цветах «‎Зеленый лес»‎ и «‎Сиреневые сумерки» в единственной конфигурации 8+256 ГБ — от 22 999 руб.