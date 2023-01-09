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Сегодня iPhone исполнилось 16 лет

Событие, которое навсегда изменило мир смартфонов.

9 января 2007 года Стив Джобс вышел на сцену и презентовал первый iPhone. Это было компактное устройство с небольшим дисплеем в 3,5 дюйма и интерфейсом, который управлялся только при помощи пальцев.

Ещё мало кто понимал, что именно это событие на выставке Macworld навсегда изменит мир, а также представление о современном и удобном смартфоне.

Разработка Apple стала революцией, а саму компанию сделала самой богатой в мире.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас о самых горячих новостях из мира техники и гаджетов.

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