«Сбер» выпустил флагманскую модель GigaChat Ultra  | The GEEK
Новости

«Сбер» выпустил флагманскую модель GigaChat Ultra 

Нейросеть получила возможность «запоминать» факты, корректно отвечать на вопросы о самой себе, а также встроенный кодовый интерпретатор.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:42

Сбер представил крупное обновление своего ИИ-помощника ГигаЧат, в основу которого легла новая флагманская модель ГигаЧат Ультра (GigaChat Ultra).

Одним из ключевых нововведений стала долгосрочная память. Теперь ИИ способен «запоминать» факты о пользователе между сессиями и использовать их в дальнейшем общении. Речь идет о предпочтениях, интересах, профессии, образовании и других данных, которые человек сам готов предоставить.

Существенно выросла и скорость работы. По заявлению разработчиков, ответы генерируются примерно в два раза быстрее, чем у предыдущих версий. Это стало возможным благодаря архитектуре Mixture of Experts, в которой задействуются только необходимые части модели, а не вся система целиком.

ГигаЧат также получил встроенный поиск в интернете. Теперь он может самостоятельно находить актуальную информацию без необходимости включать соответствующий режим. Функция также доступна и при общении голосом. Диалог с ИИ-помощником стал более гибким — пользователь может перебивать, уточнять и менять тему в процессе общения.

Отдельное внимание уделено способности модели корректно отвечать на вопросы о самой себе. ИИ теперь опирается на актуальную документацию, что позволяет избежать ошибок и устаревших сведений о собственных возможностях.

Еще одно важное нововведение — встроенный кодовый интерпретатор. Теперь помощник может не только генерировать программный код, но и сразу запускать его в безопасной изолированной среде.

Разработчики также рассказали об этапах обучения модели. В нее были включены дополнительные академические материалы, расширен набор данных по программированию, математике и другим областям, а также улучшены навыки работы на нескольких языках.

Сбер выложил код и веса своей флагманской модели GigaChat Ultra в открытый доступ. По оценкам экспертов компании, она превосходит DeepSeek V3.1, Qwen3-235B и своего предшественника GigaChat 2 Max в русскоязычных задачах, математике и общих рассуждениях.

Читайте также
Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  2. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры

  4. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  5. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры
Смотреть все обзоры