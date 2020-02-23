Samsung запустила дезинфекцию смартфонов в России

Много кому известно о распространении коронавируса, многие бизнес сферы несут колоссальные убытки. В данный момент люди делают всё что угодно, чтобы избежать заражения.

Корейская компания Samsung запустила сервис по дезинфекции смартфонов под названием Galaxy Sanitizing, который также доступен в России. Сейчас возможно продезинфицировать свои мобильные устройства в России, Украине, Польше, Испании, Японии, Дании, Южной Корее, Новой Зеландии и также еще в некоторых странах.

Сервис бесплатно предоставляет дезинфекцию электроники с помощью ультрафиолета в фирменных сервисных-центрах. Воспользоваться услугой могут пользователи устройств смартфонов линейки Galaxy, часов Galaxy Watch и наушников Galaxy Buds. В Samsung отметили, что использование абразивных материалов и химические вещества могут повредить дисплей устройства.

Есть предположение, что такая инициатива компании сможет помочь в борьбе с распространении вируса. Все устройства будут проходить специальную обработку ультрафиолетовым излучением. Оно никак не влияет на человека, но будет уничтожать бактерии.