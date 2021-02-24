Samsung загружена производством складных дисплеев

Уже не раз в сети появлялась информация, что представители Samsung ведут разработку и создание складных дисплеев для других производителей мобильных устройств. Тогда речь шла о Vivo, Oppo, Xiaomi и Google. И вот, в последней подборке таких компаний отсутствует лишь Vivo. Но это не означает, что компания отказалась от выпуска такого устройства. Зная, какие дисплеи заказали компании, мы можем сделать вывод о самом устройстве.

Так, говоря о компании Oppo, то в их распоряжении окажется дисплей, который будет открываться сверху вниз. Это значит, что компания нацелена на выпуск устройства форм-фактора “раскладушка”. Внешний экран будет небольшой — около 1,5-2 дюйма. Если раньше компания работала и с другими производителями, то сейчас отдала приоритет южнокорейскому гиганту.

Что касается Xiaomi, то в данном случае речь идет о дисплее, который складывается во внутрь. Диагональ прототипа устройства составляла почти 8 дюймов. Но у Xiaomi он окажется меньше, ориентировочно — 6,38 дюймов. Китайская компания намерена сотрудничать в этом сегменте не только с Samsung, но и с CSOT и BOE.

А вот о дисплее, который предназначен для Google, информации практически нет. Единственное, что можно сказать, это технология OLED и ориентировочная диагональ — 7,6 дюймов. Если же говорить о Samsung, то компания может порадовать нас сразу тремя складными устройствами в этом году. Причем одним из них может стать недорогая модель Z Flip.