Samsung выпустит «инновационную» банковскую карту

Все больше компаний в сфере мобильных устройств обращают свое внимание на интеграцию с финансовым сектором. Так поступили в Apple, когда впервые в этой сфере выпустили собственную банковскую карту. Правда, в сотрудничестве с Goldman Sachs. Затем по этому же пути пошли и представители Huawei. Они также выпустили карту, но уже исключительно для китайского рынка. Теперь же настала очередь Samsung.

Руководители южнокорейского бренда объявили, что выпустят банковскую карту этим летом, причем как они заявляют, она будет инновационного характера. Что под этим подразумевается – тот еще вопрос. Но благодаря словам одного из руководителей отдела Samsung Pay в Северной Америке, стало известно, что главная особенность этого решения – интеграция с платформой для управления деньгами. Компания очень рассчитывает на предложение SoFi. По мнению экспертов, это будет приложение, в котором можно будет отслеживать и планировать расходы, и создавать вклады.

А вот на каких рынках появится эта карта, пока неизвестно. Есть мнение, что первоочередной задачей такого сотрудничества является вывод этой карты на рынок США, так как партнёрская компания SoFi базируется именно в этом регионе. Напомним, что Samsung одна из первых компаний в сфере производства смартфонов, которая запустила свою платежную систему. Ее особенность в том, что для оплаты не требуется наличия технологии NFC, так как есть возможность эмулировать магнитные ленты банковских карт.