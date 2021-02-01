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Новости

Samsung выпустит дисплеи-свитки и раздвижные экраны

Похоже, компания Samsung не намерена ограничиваться только складными экранами. Подразделение Samsung Display подтвердило, что разрабатывает сразу две новые версии — экраны-свитки и раздвижные дисплеи.

Как заявил старший вице-президент подразделения Чой Квон Ён заявил, что новые экраны появятся до конца года, а сама компания Samsung будет выпускать смартфоны на их основе. Правда, пока неясно, будет ли это эксклюзивно для корпорации или экраны появятся и у других производителей.

Обещано, что дисплеи должны быть прочными, обладать высокой частотой обновления и низкими энергопотреблением.

При этом отметим, что пока неясно, насколько дорогими и надёжными будут такие модели.

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Источник:
Gizmochina
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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