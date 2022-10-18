Samsung может выпустить умное кольцо

Издание Naver сообщает, что Samsung работает над умным кольцом. На самом деле, таких устройств уже довольно много на рынке, однако, огромного спроса на них пока нет.

На данный момент Samsung только подала патент на умное кольцо. Сообщается, что устройство может получить датчик PPG для измерения ЧСС и датчик для получения ЭКГ.

Однако, трудно предположить когда выйдет умное кольцо от Samsung и выйдет ли оно совсем. Наличие только заявки на патент говорит о том, что ждать в ближайший год его точно не стоит.

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