Связной начал продавать Apple Watch Ultra

Интернет-магазин Связной объявил о начале продаж смарт-часов Apple Watch Ultra. Уведомление об этом пришло одному из редакторов The GEEK.

Новинка выпускается в титановом корпусе одного размера на 49 мм, а всё разнообразие заканчивается на выборе ремешка. Сами Apple Watch Ultra позиционируются, как профессиональное устройство для экстремалов и спортсменов.

Стоимость Apple Watch Ultra в «Связном» начинается от 94 990 рублей, что значительно дороже европейского ценника. Но стоит учитывать, что «Связной» берёт на себя все обязательства по гарантийному обслуживанию и в случае обнаружение брака, устройство можно будет сдать в сервисный центр магазина или заменить на другое.

Также отметим, что многие варианты часов доступны не только для предварительного заказа, а для самовывоза из любого удобного пункта. При этом Apple Watch Ultra предлагают оформить в рассрочку на 10 месяцев без дополнительных условий.

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