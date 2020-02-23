Samsung работает над 600-мегапиксельной камерой

Мы продолжаем удивляться количеству мегапикселей в камерах смартфонов. Но Samsung решила пойти дальше и выпустить нечто новое.

Так, буквально на днях появилась информация, что компания начала разрабатывать оптический модуль, который способен захватить больше деталей, чем человеческий глаз. Многие не поверили и поэтому потребовали подтверждения. Оно не заставило себя долго ждать: представители Samsung подтвердили, что в недрах их лабораторий начата работа.

В данном случае речь идет о модуле с разрешением 600 МП. Представители Samsung объясняют такое решение простым видением развития дальнейшей ситуации на рынке IT. Если сейчас все инновации в сфере оптики касаются исключительно смартфонов, то в будущем ожидается развитие других отраслей. К таким можно отнести автономные транспортные средства, Интернет-вещей, а также дроны.

На данный момент компании есть чем гордиться, ведь именно они считаются лидерами в этой сфере – сфере разработки оптических сенсоров с большим разрешением. Производитель уже сейчас предполагает первым перейти на разработку новых модулей для этих сфер, что даст компании преимущества в будущем. А увеличивающаяся потребность в новых и качественных оптических модулях с высоким разрешением, только будут способствовать развитию компании.