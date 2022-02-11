Samsung открыла предзаказы на Galaxy S22 и Galaxy Tab S8

Компания Samsung Electronics объявила о начале предзаказа на новые мобильные устройства: планшеты Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra и смартфоны Galaxy S22/S22+ и S22 Ultra.

Начиная с 18:30 по московскому времени 9 февраля 2022 года предварительный заказ на новинки можно оформить в официальном интернет- и фирменных магазинах Samsung, а также на сайтах и в магазинах партнеров.

Стоимость Galaxy Tab S8 составляет от 64 990 рублей за Wi-Fi-версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Galaxy Tab S8+ стоит от 81 990 рублей за Wi-Fi версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. А новый Galaxy Tab S8 Ultra можно приобрести по цене от 106 990 рублей за Wi-Fi-версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

Цена на модель Galaxy S22 составляет от 79 990 рублей за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Galaxy S22+ доступен по цене от 94 990 рублей за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а Galaxy S22 Ultra стоит от 119 990 рублей за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

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