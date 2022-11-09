Samsung представила Galaxy Z Flip4 в коллаборации с Maison Margiela

Samsung представила раскладушку Galaxy Z Flip4 в коллаборации с брендом Maison Margiela. Смартфон выпущен ограниченным тиражом, его полное название Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition.

Южнокорейский производитель прокомментировал это сотрудничество как «переосмысление новейшего члена семейства Galaxy».

Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition получил панель в белом цвете с матовым покрытием, которое как будто вплетено в смартфон. В корпусе используется специальная техника французского дома моды, при которой снимаются внешние слои объекта, и открываются его «внутренности» с тонкими полупрозрачными линиями. Для «идеального баланса» рамку тоже сделали серебристо-белой матовой.

Также у новинки измененный UX-дизайн, который включает в себя специально разработанные иконки и рисунки на обоях.

Лимитированный смартфон поставляется в коробке, которая повторяет очертания смартфона. В комплекте идут два чехла.

Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition будет доступен в Гонконге, Франции и Южной Корее с 1 декабря, но его цена пока не раскрыта.