Samsung представила доступный Galaxy F14 с батарей на 6000 мАч

Samsung официально представила доступный Galaxy F14 в Индии. Смартфон может похвастаться огромной емкостью батареи.

Новинка получила 6,72-дюймовый PLS дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц. Процессором служит фирменный Samsung Exynos 1330. Емкость аккумулятора составляет целых 6000 мАч + поддержка 25-ваттной зарядки.

Основная камера тройная: 50 + 2 + 2 Мп. У фронтальной — 13 Мп.

Samsung Galaxy F14 поставляется с Android 13 из коробки и интерфейсом One UI 5.0.

Стоимость в зависимости от конфигураций следующая:

4 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти — $160;

6 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти — $180.

Продажи устройства стартуют с 30 марта, пока только в Индии.