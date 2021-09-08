Samsung планирует выпустить сенсор изображения на 576 МП

Компания Samsung в своё время стала первой, кто выпустил смартфон со 108-мегапиксельной камерой. Теперь же корпорация представила модуль на 200 МП и готовит «монстра» с разрешением 576 МП.

Эту камеру Samsung готовится показать в 2025 году. При этом отметим, что в смартфонах он вряд ли появится. Такие сенсоры, скорее всего, будут использоваться в системах автомобильного «зрения» и медицинской технике. По данным специалистов, разрешение от 500 МП и выше уже эквивалентно человеческому зрению.

О самой разработке и дате появления рассказал на мероприятии SEMI Europe Summit, Хаечанг Ли, старший вице-президент Samsung Electronics.

Отметим, что «гонка мегапикселей» продолжается, однако реальной необходимости в увеличении разрешения нет. Ведь это увеличивает нагрузку на процессоры и занимает больше памяти. Однако на качество фото зачастую не влияет.