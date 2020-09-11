Samsung отправила Apple гибкие экраны для складных iPhone

Инновационные дизайны в сфере смартфонов, это всегда хорошо приветствуется пользователями. На рынке уже представлены смартфоны со сгибающимися дисплеями от Huawei, Samsung и Motorola. А вот представители Apple пока не спешат выходить на рынок с подобным устройством. Но последние слухи говорят о том, что в недрах компании уже проходит тестирование смартфон со складным дисплеем. Если быть точными, то в данном контексте идет речь и двух отдельных дисплеях, соединенных небольшим поворотным механизмом.

Но, судя по последним данным, это не последние инновации, которые ждут разработчиков компании. Есть информация, что руководители Apple сделали огромный заказ в Samsung Display на поставку складных дисплеев. Данное сотрудничество рассчитано на год и уже начались первоначальные испытание работы подобных дисплеев с «железом» от компании.

Напомним, что именно Samsung Display является ведущим производителем OLED-дисплеев на рынке и работает со многими известными компаниями. В планах подразделения Samsung, нарастить мощь на рынке до 10 млн. сгибающихся дисплеев в год. Если же говорить о будущем смартфоне от Apple с изгибающимся дисплеем, но некоторые аналитики питают надежды, что прототип мы сможем увидеть уже в следующем году. Но зная то, как тщательно Apple тестирует на рынке, рассчитывать на это вряд ли приходится.