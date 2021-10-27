Samsung One UI появится не только на смартфонах, но и на ПК с Windows

Компания Samsung готовит скорый выход стабильной версии Samsung One UI 4 для ряда своих смартфонов. Бета уже доступна, а релиз ожидается через несколько недель. Главные нововведения этой версии уже известны.

При этом, помимо мобильной версии, Samsung готовит и One UI Book 4, предназначенную для ноутбуков. Она появится на Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Flex 2, Galaxy Book и Galaxy Book Odyssey, а также будет доступна для будущих ноутбуков компании.

Судя по всему, речь идёт о чисто визуальных изменениях, чтобы операционная система Windows и приложения соответствовали дизайну Samsung. При этом отметим, что Windows в отличие от Android не имеет открытых исходников, так что неясно, как это реализуют. Разве что в Windows 11 есть некий программный интерфейс, позволяющий сделать это.

О дате релиза One UI Book 4 пока ничего не сообщается.